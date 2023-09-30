Apple, iPhone'larında neden Google'dan vazgeçemiyor?

Yayınlanma: 30.09.2023 - 02:03

Güncelleme: 30.09.2023 - 02:03

Apple’ın Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, kısa bir süre önce ABD ve Google arasında gerçekleşen, Google’ın arama işinde tekel olduğunu iddia eden anti tröst davasında ifade vermek üzere kürsüye çıktı.

Cue’nun tanık olarak çağrıldığı davada, özellikle Apple’ın Google ile arama motorunu iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ürünlerinde varsayılan hale getirmek için yaptığı, uzun süredir devam eden anlaşma hakkında konuşuldu.

Donanımhaber'de yer alan The Verge haberine göre Apple anlaşmayı ilk olarak 2002’de yapmıştı ancak Cue, 2016’da Alphabet CEO’su Sundar Pichai ile anlaşmayı yeniden görüşerek devam ettiren kişiydi. Cue’ya 2016 yılında anlaşmadan çekilmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda, bunu hiçbir zaman bir seçenek olarak görmediğini savundu ve “Her zaman bir anlaşmanın yapılmasının Google’ın ve bizim çıkarımız için en uygun seçenek olduğunu hissettim” dedi.

Cue, Apple’ın neden kullanıcıların cihazlarının kurulumu sırasında tercih ettikleri arama motorunu seçmelerine izin vermediği sorulduğunda, çoğu insanın diğer arama motorlarını duymadığını ve onları aralarındaki farklılıklar konusunda eğitmeye çalışmanın kötü bir kullanıcı deneyimi olacağını söyledi: “İnsanları mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde başlatmaya çalışıyoruz. Kurulum sadece kritik şeylerden oluşuyor.”

İnsanlara adını bile duymadıkları bir sürü arama motoru göstermenin kötü bir kullanıcı deneyimi olacağını savunan Cue bile Google’ın alternatiflerinden bazılarının adlarını hatırlamıyordu: “Google’ı varsayılan arama motoru yapıyoruz, çünkü her zaman onun en iyisi olduğunu düşündük. En iyisini seçiyoruz ve kullanıcıların bunu kolayca değiştirmesine olanak sağlıyoruz."

Cue, daha da ileri giderek 2016’da Google Arama’nın geçerli bir alternatifi olmadığına inandığını ve 2023’te de halen bir alternatif görmediğini söyledi.

ABD hükümeti, bunun nedeninin Google’ın daha iyi bir ürün üretmesi değil, Apple, Samsung ve diğerleriyle yaptığı anlaşmalar nedeniyle arama üzerinde tekel sahibi olması olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.