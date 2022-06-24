İplik yüklü TIR, alev topuna döndü!
Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde iplik taşıyan TIR ile meyve yüklü TIR çarpıştı. Çarpışma sonrası iplik yüklü TIR alev alarak yanmaya başladı. Alev alan TIR'ın sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı.
Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde, 23 Haziran Perşembe akşamı saat 23.45 sıralarında meydana gelen olaya göre; C.Ö. idaresindeki 27 AHT 285 plakalı iplik yüklü TIR ile H.B idaresindeki 27 Y 9480 plakalı meyve taşıyan TIR çarpıştı.
Kaza sonrası iplik taşıyan TIR alev alırken, yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen TIR'ın sürücüsü, yangın büyümeden araçtan indi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Dakikalar içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yaralanan sürücü C.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
TRAFİK AKSADI
Kaza sonrası otoyolun Ankara-İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR'ın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
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