İplik yüklü TIR, alev topuna döndü!

24 Haziran 2022 Cuma, 09:18

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Kahramankazan mevkiinde, 23 Haziran Perşembe akşamı saat 23.45 sıralarında meydana gelen olaya göre; C.Ö. idaresindeki 27 AHT 285 plakalı iplik yüklü TIR ile H.B idaresindeki 27 Y 9480 plakalı meyve taşıyan TIR çarpıştı.

Kaza sonrası iplik taşıyan TIR alev alırken, yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen TIR'ın sürücüsü, yangın büyümeden araçtan indi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Dakikalar içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yaralanan sürücü C.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

TRAFİK AKSADI

Kaza sonrası otoyolun Ankara-İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR'ın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.