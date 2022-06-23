Tunceli’de örtü yangını
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde çıkan iki örtü yangını, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Tunceli Mazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede iki örtü yangınını çıktığı belirtildi. Yangınların tedbirlere riayet edilerek devletin tüm imkanlarının seferber olması ile söndürüldüğü kaydedilirken, olayda can veya mal kaybının olmadığı vurgulandı.
Açıklamada, “Yangın esnasında ekiplerimizce
yangının etrafı çevrilerek yangın söndürülmekte ve sonrasında itfaiye, ambulans,
jandarma ve diğer yardımcı personelimiz soğutma çalışmaları yapmaktadır. Lütfen
tedbirli ve dikkatli olalım” denildi.
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