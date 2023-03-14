Ipsos araştırdı: Halkın yüzde 72'si Kızılay'ın ticari faaliyetlerde bulunmasını yanlış buluyor

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:07

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 12:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ilde, arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Artçı depremlerin devam ettiği afet bölgesinde, Kızılay'ın gıda ve çadır sattığı ortaya çıktıktan sonra Kızılay'ın aktifliği yurttaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Ipsos tarafından yapılan sonra araştırmalarda toplumda her iki kişiden birinin Kızılay'ın afet yönetimini başarız olduğunu ve ticari faaliyette bulunmasını yanlış olduğunu düşündüklerini kaydetti.

"OLUMSUZ DUYGULAR YÜKSELİŞTE"

Araştırmaya göre, Kızılay'a her 10 kişiden 6'sı yardımda ya da bağışta bulunduğunu belirtirken, bundan sonra yardımda bulunurum diyenler yarı yarıya azaldı.

Araştırmalar yapılırken, uzun zamandır olumlu ifadeler ile karşılaşmadıklarını belirten şirketin CEO'su Sidar Gedik, "Son yıllarda gündemi belirleyen pandemi, enflasyon, savaş gibi gelişmelere baktığımızda bu tespit çok da tuhaf değil maalesef. 6 Şubat ve sonrasında gerçekleşen deprem felaketlerinin ardından yaptığımız araştırmalarda bu olumsuz duyguların çok daha yükseldiğini gördük. Yorgun, endişeli, üzgün, öfkeli hissedenler zaten çoktular, depremlerden sonra bu şekilde hissedenlerin oranı daha da arttı, 1.5 katına kadar çıktı." ifadelerine yer verdi.

"DAYANIŞMA İÇİN YARIŞ İÇİNE GİRDİLER"

Gedik, sözlerine şöyle devam etti: "Birçok olumuz ifade içinde yaygınlığı ciddi anlamda gerileyen tek bir ifade dikkatimizi çekti; yalnızlık. Yalnız hissedenlerin oranı depremlerden sonraki hafta içinde üçte bir oranında gerilemişti. Ben bunu tek bir şeye bağladım, o günlerde tüm halk olarak hatta tüm Dünya olarak gösterdiğimiz büyük 'dayanışmaya'. Ülkenin her yanından, Dünya’nın her yanından insanlar deprem bölgesine destek eli uzatmak için büyük bir yarış içine girdiler. İnsanlığın böyle büyük bir felaket karşısında politik-tarihi ayrışmalardan sıyrılıp nasıl tek vücut olabildiğini gördük."

'"GÖNÜLLÜ SOSYAL HİZMET KURULUŞU'

Türkiye'nin ilk yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, internet sitesinde kuruluşu; 'tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşu' şeklinde tanımlıyor. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğunun temel ilkelerini paylaşmakta olan Kızılay'ın bu tanımlamaları ise yurttaşlar tarafından dikkat çekti.