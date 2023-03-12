Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı kimdir? Murat Ellialtı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:02

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 16:03

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, sosyal medya hesabı Twitter'dan Karamollaoğlu'nu etiketliyerek skandal açıklamalarda bulundu. Ellialtı, "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin" dedi. Bu gelişmenin ardından Murat Ellialtı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MURAT ELLİALTI KİMDİR?

Murat Ellialtı, 1972 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Yerel Yönetimler bölümünde tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerde çeşitli görevlerde bulundu. Kurucusu olduğu Beyazay Derneğinde başkan yardımcılığı ve yine kurucusu olduğu BURA Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinde başkan yardımcılığı ve başkanlık yaptı. 2004-2009 yılları arasında Beykoz ilçesinden İstanbul İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Bu görevi esnasında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu başkanı olarak ülkemizi ve İstanbul'u çeşitli yerel yönetim birliklerinde temsil etti ve çeşitli uluslararası toplantıları yönetti. Ayrıca Avrupa Bölgeler Asamblesinde yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Türk Kızılay'ının 2016 yılında Genel Kurul toplantısında Genel Merkez Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçildi ve bu dönemde Genel Başkan Baş Danışmanı olarak atandı. 2019 yılında Türk Kızılay Olağan Genel Kurulunda yönetim kuruluna seçildi ve II. Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

ÖZEL YAŞAMI

Murat Ellialtı, evli ve iki çocuk babasıdır.