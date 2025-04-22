‘İptal davası için tebligat beklenmesine gerek yok’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

‘İptal davası için tebligat beklenmesine gerek yok’
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Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 18 Nisan’da yaptığı açıklamada “İptal ettiklerini söylediler ancak tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde saatler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için idari yargı mercilerine başvuracağız” açıklamasında bulundu.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Murat Fatih Ülkü, “Diplomanın iptaline ilişkin idari işlemin ilgilisi ve muhatabı olan İmamoğlu tarafından öğrenildiği açıktır. Bu işlem kendisine tebliğ edilmese bile hukuken sonuç doğurabilecek, etkileri hemen oluşabilecek niteliktedir. Ayrıca idari işlemlerin iptali davası açma konusundaki süre işlemin tebliğiyle başlasa da bazı Danıştay kararlarında, idari işlemin niteliği hukuki sonuçlarının ilgilisi tarafından bütünüyle öğrenildiği durumlarda, dava açma süresinin idari işlemi öğrenme tarihi ile başlatıldığını görmekteyiz” diye konuştu.

28 KİŞİ SORUŞTURMAYA ÇAĞRILDI

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar verilmişti. İmamoğlu’yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.


Etiketler: #ifade #Ekrem İmamoğlu #diploma

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