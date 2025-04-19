İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde skandal: Başarısız teze diploma

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

Türkiye son bir aydır CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini tartışırken, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde gerçekleşen bir diploma skandalı ortaya çıktı. Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Anabilim dalı yüksek lisans öğrencisi Betül Eğlenoğlu’nun yazdığı “Z kuşağının iş değerleri üzerine bir saha çalışması örneği: Amerika Türkiye karşılaştırması” tezine jüri, 08/10/2021 tarihindeki ilk savunmada düzeltme yapması için ek süre verdi. Tez, 14/01/2022 tarihindeki ikinci savunma sonucu jüri tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

BAŞARISIZ SAYILDI ANCAK DOKTORAYA BAŞLADI

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenmiş olan benzerlik oranı tez gövde metinde yüzde 20, proje gövde metininde ise yüzde 30 iken, jüri tezin benzerlik oranını yüzde 55 olarak belirledi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 28’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında yer alan “Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir” hükmüne karşın öğrencinin enstitü ile ilişkisi kesilmedi. Başarısız olan Betül Eğlenoğlu, başarılı kabul edilerek 09/02/2022 tarihinde üniversiteden mezun edildi. Söz konusu tez YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi sitesinde yayımlandı. Eğlenoğlu, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuru hakkı kazandı ve Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Yönetimi Doktora Programı’na başladı.

LİSANS PUANI EN DÜŞÜK İSİMDİ

Eğlenoğlu, 23.07.2018 tarihinde yapılan İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans Mülakatı sonucunda başarılı olarak yüksek lisans yapmaya hak kazandı. Bundan tam 1 yıl sonra 22.07.2019 tarihinde üniversite, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı için Araştırma Görevlisi alımı için ilan verdi. İlana 11 kişi başvurdu. 7 kişinin başvurusu uygun bulundu ve sınava girmeye hak kazandı. Bu 7 kişinin içinde; ALES puanında 4’üncü en yüksek puan, Yabancı Dil Sınavı’nda ise 5’inci en yüksek puana sahip olan Eğlenoğlu, yine bu 7 kişilik listede lisans puanı en düşük isim oldu. Eğlenoğlu buna karşın üniversitenin düzenleği Bilim Sınavı’ndan 90 puan aldı. Bilim Sınavı’nda Eğlenoğlu’ndan sonra alınan en yüksek puan ise 68 oldu. Tüm bu sınavların ortalaması sonucu 79 puana ulaşan Eğlenoğlu 7 kişinin arasından, asil olarak araştırma görevlisi olmaya hak kazandı.