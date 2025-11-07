İptal edilen ‘Şapkalarla Atatürk’ sergisi TBMM gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nde “Şapkalarla Atatürk” sergisinin iptal edilmesini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Festival etkinlikleri arasında Akdeniz Reklamcılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde Antalya Atatürk Evi’nde “Şapkalarla Atatürk” sergisinin açılacağı duyurusu yapılmıştı.

Atatürk düşmanlığı yapanlar sergiye karşı çıktıklarını dile getirmiş, daha sonra serginin bakanlık tarafından yayımlanan programda yer almadığı görülmüştü.

Erdem, “Atatürk sergisinin iptal edilmesi kabul edilemez bir tutumdur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası, bu ülkenin kültürel kimliğinin ve çağdaşlaşma yolculuğunun temelidir. Atatürk düşmanları istedi diye Atatürk sergisini iptal eden bir bakanın o koltukta oturmaması gerekir” dedi.