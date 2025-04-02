İptal kararının ardından... Ekrem İmamoğlu'ndan Avrupa Komisyonu’na teşekkür mesajı!
Ekrem İmamoğlu, tutukluğuna tepki olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesini iptal eden Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’a teşekkür etti. İmamoğlu teşekkür mesajında "Demokrasi seçici olamaz; tam, gerçek ve sarsılmaz olmalıdır" ifadesini kullandı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutukluğuna tepki olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesini iptal eden Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’a ve Eurocities Başkanı Dario Nardella'ya teşekkür etti.
"DEMOKRASİ TAM, GERÇEK VE SARSILMAZ OLMALIDIR"
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Silivri Cezaevi'nden: Avrupa'ya ve Türkiye'ye Bir Mesaj: Türkiye'nin demokrasiye giden yolu test ediliyor, ancak halkın iradesi kırılmadı.
Bugün, Avrupa Parlamentosu konuştu. Siyasi yelpazeden gelen sesler, Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını ve hukuk devletini savunmak için birleşti.
Avrupa Konseyi üyesi ve AB'ye katılım sürecindeki bir ülke olarak, ülkemiz taahhütlerine saygı göstermelidir. Demokrasi seçici olamaz— ne menüden seçme ne de Türk usülü olur (Fransızca deyim: ne à la carte, ne de à la turca.) Demokrasi tam, gerçek ve sarsılmaz olmalıdır.
Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos’a ve Avrupa Parlamentosu'ndaki diğer üyelerle birlikte değerli dostum (Eurocities Başkanı) Dario Nardella'ya, davamıza gösterdikleri dayanışma ve daha parlak bir gelecek için ayağa kalkan milyonlarca gencin cesaretini kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Sizin direnciniz ve umudunuz, benim gücüm.
Türkiye'nin geleceği, barış, adalet ve özgürlük için çaba gösterenlerin olacaktır. Ve ben buradayım, tüm kalbimle, yanınızdayım.’’
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