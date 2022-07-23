Irak, Türkiye'ye karşı harekete geçti: BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:44

Irak, Duhok vilayetine bağlı Zaho’da gerçekleşen saldırıyı görüşmek üzere resmi olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Irak Parlamentosu da bazı milletvekilleri ve Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin çağrısı üzerine bugün toplanıyor.

Rudaw'ın iddiasına göre oturumda, Türkiye’ye dair yaptırım kararlarının alınması bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, olaya ilişkin deüerlendirmelerde bulundu.

Sahaf, olaya ilişkin olarak "Türkiye’nin bu saldırıyı yaptığına dair elimizde kanıt bulunuyor" diyerek, saldırıyı "açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

'TÜRK GÜÇLERİNİN IRAK'TA BİR İŞİ YOK'

Ahmed Sahaf, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) olağanüstü bir toplantı istediklerini belirterek "Bu saldırganlık kolay kolay geçiştirilemez. Gerekli cevabı vereceğiz" dedi.

Sahaf, "Türk güçlerinin Irak topraklarında herhangi bir işi yok. Aynı şekilde Irak hükümetiyle bir koordinasyonu bulunmuyor. PKK, Türkiye’nin sorunu ve bu sorunu Irak’a ihraç etti. Öte yandan Irak toprakları komşu bir ülkeye bir tehdit haline gelmemelidir" diye konuştu.

Sahaf ayrıca, Türkiye’nin "son saldırılarını not ettiklerini" dile getirerek, "Bunları BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağız, gerçekleri göstereceğiz. Irak, bu saldırganlığa karşı sessiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA BİR ANLAŞMA YOK'

Ahmed Sahaf, Türkiye’nin Irak’taki varlığına ilişkin Türkiye ile Irak arasında bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Sahaf, "Irak ve Türkiye arasında bir güvenlik anlaşması yok. Irak için bir felakete dönüştü. Önceki rejim PKK’ye saldırı için Türkiye ile anlaşmıştı. Fakat bu bir anlaşma değildi. Bu, karşılıklı anlayışa dayalı bir mutabakattı. 2003’ten sonra hiçbir hükümet bunu tanımadı ve uygulamadı" dedi.

Sahaf ayrıca, Irak’ın tepkisinin bu sefer "normal ve sıradan olmayacağını, son derece sert olacağını" sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinin Derkar kasabasına bağlı "Perex turistik köyü" geçtiğimiz günlerde saldırıya uğradı.

Turistik köye isabet eden dört top mermisi sonucunda 9 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Terör destekçisi ve bağlı yayın organları başta olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin "Dohuk'ta düzenlediği bombardımanla sivilleri hedef aldığı" iddia edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak "Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.