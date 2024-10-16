Irak’ı kuzeyine hava harekatı! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 14 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk'ta operasyonların devam ettiğini bildirdi.
Operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2024
Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz… pic.twitter.com/Kw9TMqXygp
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp Rojin'den 18 gün sonra acı haber
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- 40 günlük bebeği 7. katın penceresinden attı
- Köşk'te hasat devam ediyor: Bir bahçeden 2 ton ürün...
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Gramı 4,75 milyar TL! 'Devrim yaratacak madde...'
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?