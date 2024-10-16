Irak’ı kuzeyine hava harekatı! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 14 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak’ı kuzeyine hava harekatı! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:02

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk'ta operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi. 


Etiketler: #MSB #terörist

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