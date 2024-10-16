Irak’ı kuzeyine hava harekatı! MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk'ta operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.



Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz… pic.twitter.com/Kw9TMqXygp