MSB: Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama, MSB'den geldi.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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DHA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:14

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.


Etiketler: #MSB #terörist

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