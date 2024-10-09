MSB'den Lübnan'daki tahliyeye ilişkin açıklama: 'Gemilerimiz Lübnan'a ulaştı'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 15:04

Güncelleme: 09.10.2024 - 15:27

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin Lübnan'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, iki çıkarma gemisine tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört gemiye ise refakat ve koruma görevi verildiği bilgisi paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Beyrut'a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek.

İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz Lübnan’a ulaştı. İki adet çıkarma gemimize tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi. Beyrut’a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek."

TAHLİYE GEMİLERİMİZ BEYRUT’A ULAŞTI



İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi için Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz Lübnan’a ulaştı.



İki adet çıkarma… pic.twitter.com/oPX8lFPnKD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2024

''CHARTER UÇUŞLAR AYARLANDI''

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise devam eden tahliye operasyonuna ek olarak, havayoluyla dönmek isteyen Türkiye vatandaşları için charter uçağının da ayarlandığını bildirdi. Ön başvuruların toplanacağı, yeterli sayıya ulaşılması halinde belirli bir ücret karşılığında uçuş tarihi ve sayısının belirleneceği aktarıldı.