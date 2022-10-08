Irak'ta IŞİD'in sözde Kerkük askeri sorumlusu öldürüldü
Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde düzenlenen operasyonda, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in sözde Kerkük askeri sorumlusunun öldürüldüğü bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak hava kuvvetlerinin desteğiyle güvenlik güçleri Kerkük'ün güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
10 GÜNDEN BERİ TAKİPTEYDİ
Bir sığınağın hedef alındığı hava saldırısında IŞİD'in sözde Kerkük askeri sorumlusu "Abu Mustafa" kod adlı Muhammed Mudri ile iki teröristin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, teröristlerin yaklaşık 10 günden beri Irak istihbaratı tarafından takibe alındıkları belirtildi.
Açıklamada, kentin güneyindeki son IŞİD saldırılarının bu grup tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği bilgisi verildi.
NE OLMUŞTU?
Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.
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