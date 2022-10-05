Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

AA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 10:29
Kocaeli'de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.E. tutuklandı.


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