Gaziantep'te IŞİD ve El Kaide operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

07 Ekim 2022 Cuma, 12:07

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütlerinin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Açıklamada, "Geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli ile El Kaide propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanmıştır. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.