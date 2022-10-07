Gaziantep'te IŞİD ve El Kaide operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Öte yandan, aramalarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

AA
07 Ekim 2022 Cuma, 12:07
Gaziantep'te IŞİD ve El Kaide operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütlerinin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Açıklamada, "Geçmiş dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli ile El Kaide propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanmıştır. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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