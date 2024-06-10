Irak'ta Şırnaklı şoförlerin bıçaklı kavgası kamerada: 1 ölü
Irak'ın Zaho kentinde Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında, öğle saatlerinde bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.
Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.
Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Akşener'den yeni hamle
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Dans etkinliğini bastılar
- İlk 30'da 2 Süper Lig devi!
- Dolar yıl sonunda kaç lira olur?