Silahlı kavgada yaralanan fotoğrafçı öldü: 5 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki silahlı kavgada yaralan Uğur Ay (31), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada 5 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 13:24
Silahlı kavgada yaralanan fotoğrafçı öldü: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

Olay, 8 Haziran'da Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Nevruz Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada fotoğrafçılık yapan Uğur Ay ve R.A.A. (20) ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Uğur Ay, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ay'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


mardin haberleri silahlı kavga haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Boşandığı eski eşini silahla vurdu

Boşandığı eski eşini silahla vurdu
Putin, ‘savaşı kazanmak için nükleer silahlara ihtiyacımız yok’ dedi

Putin, ‘savaşı kazanmak için nükleer silahlara ihtiyacımız yok’ dedi
Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler