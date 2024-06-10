Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de Hasan Kısa, tartıştığı İ.T. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan İ.T. ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:23
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde meydana geldi.

İ.T. ve Hasan Kısa arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.T., yanındaki bıçakla Kısa'yı yaraladı.

İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kısa, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan şüpheli İ.T. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Kısa'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kayseri haberleri bıçaklı kavga haberleri bıçak haberleri kavga haberleri

İlgili Haberler

İki kardeş kavgayı ayıran 3 kişiyi yaraladı

İki kardeş kavgayı ayıran 3 kişiyi yaraladı
Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı
Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 3 yaralı

Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler