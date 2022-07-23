Irak'tan Türkiye'ye mesaj: Irak, Suriye gibi değil; Irak'a müdahale edilemez

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:45

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fuad Hüseyin, geçtiğimiz günlerde Irak'ın Duhok vilayetine bağlı Zaho'daki bir turistik köye yapılan saldırıya ilişkin PKK'lı teröristlerin söz konusu bölgede olmadığını ve bombardımanın Türkiye tarafından yapıldığını söyledi.

Hüseyin, Türkiye'nin henüz resmi bir özürde bulunmadığını belirterek, "Türkiye istediği zaman Irak topraklarına giremez" ifadesini kullandı.

Hüseyin ayrıca, saldırıya ilişkin girişimlerde bulunduklarını kaydederek, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne resmi olarak şikayette bulunduk ve diplomatik yollarla elimizden geleni yapacağız" dedi.

'SALDIRI TÜRKİYE TARAFINDAN YAPILDI, PKK'LILAR ORADA DEĞİLDİ'

Fuad Hüseyin, "terör örgütü PKK'nın Türkiye için sorun olduğunu bildiklerini, fakat Türkiye'nin istediği zaman Irak topraklarına giremeyeceğini" söyledi.

Hüseyin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Taraflar saldırıdan, özellikle de Türkiye ders almalı. Irak, Suriye gibi değil, Irak'ı Suriye'ye benzetmesinler ve Irak'a müdahale edilemez. Türkiye'nin bu saldırıdan sonra politikasını değiştirmesi gerekiyor. Irak, Türkiye ile diyalog yoluyla iyi ilişkiler kurmak istiyor. Ancak söz konusu ilişki, “istedikleri zaman saldırmaları ve Irak topraklarında askeri operasyon yapıp Irak topraklarına girmeleri” şeklinde olmamalıdır.

Hüseyin ayrıca, "Türkiye ve PKK'nın çatışmaları Irak'a taşıdığını" ve kendilerinin "bu durumu kabul etmediklerini" belirterek, "Irak, komşularıyla olan sorunlarını askeri yollarla çözmek istemiyor. 9 kişinin öldüğü Zaho bombardımanı sırasında, PKK'lılar orada değildi ve bombardıman Türkiye tarafından yapıldı" diye konuştu.

'PKK'NIN IRAK'TA BULUNMA HAKKI YOK'

Fuad Hüseyin, "PKK'nın askeri faaliyetlerini Irak topraklarında ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) organize etmesinin ve başka bir ülkeye saldırmasının kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Hüseyin, "Türkiye ortak bir komite kurmaktan bahsediyor, fakat henüz ne resmi bir özür diledi ne de bir mektup gönderdi. Türkiye, sık sık PKK'nin peşinde olduğunu ve PKK ile savaştığını söylüyor ama savaşın büyüdüğünü görüyoruz ve Türkiye’nin hedefledikleri yerlerin PKK'nin bulunduğu yerler olmadığını görüyoruz. Peki niyetleri nedir" dedi.

Hüseyin ayrıca, "PKK'nın Irak'ta bulunma hakkının olmadığına" işaret ederek, "PKK, ne Irak Kürtlerinin sorunu ne Irak Araplarının sorunu ne de Irak'ın kendisinin sorunudur. Nihai çözüm için Türkiye ve PKK, Irak topraklarında olmamalıdır" diye konuştu.