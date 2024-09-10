Irak'tan Türkiye'ye 'şartlı' vize muafiyeti!

Irak hükümeti, 50 yaş üstü ve 15 yaş altı Türk vatandaşlarının Irak'a vizesiz seyahat edebileceğini duyurdu.

Irak'tan Türkiye'ye 'şartlı' vize muafiyeti!
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 23:39

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında, 50 yaş üzeri ve 15 yaşını doldurmamış umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Irak'a vizesiz seyahat edebileceği kararı alındı.

Söz konusu Türk vatandaşlarının pasaportlarına Irak'taki havalimanları ve sınır kapılarında giriş mührü basılacak ve bu kişiler Irak'ta 30 gün ikamet edebilecek.

15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olan Iraklılar için de Türkiye'ye vize muafiyeti sağlanmıştı.


Etiketler: #ırak #vize #muafiyet

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