Resmi Gazete'de yayımlandı: Irak vatandaşlarına kısmi vize muafiyeti!

Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 07:54
Resmi Gazete'de yayımlandı: Irak vatandaşlarına kısmi vize muafiyeti!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili yurttaşları Türkiye’ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak.

1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18’inci maddesi gereğince alındı.


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