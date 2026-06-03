Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran'dan ABD gemisini vurduk iddiası, Washington'dan yalanlama

İran'dan ABD gemisini vurduk iddiası, Washington'dan yalanlama

3.06.2026 23:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İran'dan ABD gemisini vurduk iddiası, Washington'dan yalanlama

İran medyası, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir askeri gemiyi hedef aldığını öne sürdü. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiayı reddederek böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İran medyası, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir askeri gemiyi hedef aldığını öne sürerken, ABD söz konusu iddiayı reddetti.

İran'ın Tesnim Haber Ajansının haberinde, İran ordusunun, "ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı düzenlemelerini ihlal etmesi" nedeniyle bir ABD gemisini hedef aldığı belirtildi.

Umman Denizi'nde hedef alınan ABD askeri gemisinin "komuta ve kontrol merkezine" sahip olduğu ve İran'ın karasularına yaklaştığı sırada hedef alındığı aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Umman Denizi'nde ABD askeri gemisini hedef aldığı iddiası reddedildi.

İlgili Konular: #ABD #İran