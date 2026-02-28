İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yeni bir füze saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik yeni bir füze saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail’in bu sabah İran’a yönelik saldırı başlattığı bildirildi. İran basını, ilk saldırının, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisine yakın bir noktada gerçekleştiği, ülke genelinde farklı kentlerin hedef alındığını ve başkent Tahran’da dumanların yükseldiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayımladığı video mesajında İran’da “büyük çaplı savaş operasyonları” başlatıldığını duyurdu. Trump, İran’ın nükleer programını sürdürdüğünü ve ABD’yi vurabilecek menzile sahip füze geliştirmeye hazırlandığını iddia etti.

Saldırıların ardından İran, Orta Doğu’daki ABD askeri üslerini hedef almıştı.