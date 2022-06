İran'dan Türkiye'ye çağrı: Türkiye, İsrail'in iddialarına sessiz kalmamalı

24 Haziran 2022 Cuma, 12:22

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in düzenlediği ortak basın toplantısında Yair Lapid'in İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Said Hatipzade, Yair Lapid'in İran'ın İstanbul'daki İsrail vatandaşlarına yönelik saldırı açıklamalarını "iki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etmek için önceden planlanmış bir senaryonun parçası" olarak nitelendirdi.

Hatipzade, "Ne yazık ki yaklaşık bir hafta önce, İsrail Dışişleri Bakanı'nın tiyatro senaryosuna zemin hazırlamak için medyayı yanlış ve yönlü bilgiler kullanarak hayali senaryolara dahil etmek için psikolojik bir operasyon başlatıldı" dedi.

'TÜRKİYE SESSİZ KALMAMALI'

Said Hatipzade, İsrail'in açıklamaları karşısında Türkiye'nin "sessiz kalmaması" gerektiğini ifade etti.

Hatipzade, "Komşumuz Türkiye, yalancı ve Siyonist terör rejiminin ortaya attığı asılsız iddiaların gayet iyi farkındadır ve bu bölücü iddialar karşısında sessiz kalması beklenmez. Bu rejim ne kadar güvenilmez olduğunu defalarca göstermiştir" dedi.

Hatipzade ayrıca, İran'ın, İsrail'in "suikast ve sabotajlarına" yönelik "her zaman kesin, yetkili ve sıradan vatandaşların güvenliğini tehdit etmeden ve diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmeden" yanıt vereceklerini söyledi.

YAİR LAPİD NELER SÖYLEMİŞTİ?

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Yair Lapid, ortak basın toplantısında İran'a değinerek "Geçtiğimiz haftalarda İsrailli vatandaşların hayatı kurtuldu. Bu da Türkiye'nin İsrail'le yapmış olduğu gerek diplomatik gerekse güvenlik iş birliği sayesindedir. Türk istihbaratı, çok yakın zamanda İstanbul'da bir İran komplosunu ortaya çıkardı ve bu çalışmalar devam etmekte. Türk hükümetinin bu profesyonel ve koordineli eylemleri için kendilerini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Lapid ayrıca, "İran, bu terör saldırısı girişimlerinin arkasındadır. Bu noktada istihbaratlar, herhangi bir şüpheye yer bırakmamaktadır. İsrail'in sadece masum turistlerinin hayatlarına kastetmekle kalmamış, Türkiye'nin egemenliğine de kastetmişlerdir. Hiçbir ülke buna müsaade edemez. Türkiye, İranlılara bu konuda nasıl yanıt vereceğini bilir, bundan eminiz. Bu noktada İsrail, hiçbir şey yapmadan oturmayacaktır. Vatandaşlarına, İsrail içerisinde ve dünyanın dört bir tarafında yapılacak olan saldırılarla ilgili çalışacaktır" demişti.