İran Genelkurmay Başkanlığı: 'Bu suça verilecek yanıtın sınırı kalmadı'

İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail’in saldırılarında Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Saldırılarda, Bakıri ile birlikte Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Gulam Ali Reşid, bilim insanları ile kadın ve çocuklar dahil sivillerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kudüs’ü işgal eden terör rejimi tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek yanıtın sınırı kalmamıştır” denildi.