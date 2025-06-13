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İran Genelkurmay Başkanlığı: 'Bu suça verilecek yanıtın sınırı kalmadı'

İran Genelkurmay Başkanlığı: 'Bu suça verilecek yanıtın sınırı kalmadı'

13.06.2025 14:57:00
Güncellenme:
DHA
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İran Genelkurmay Başkanlığı: 'Bu suça verilecek yanıtın sınırı kalmadı'

İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail'in saldırılarına ilişkin “Kudüs’ü işgal eden terör rejimi tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek yanıtın sınırı kalmamıştır” açıklamasında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail’in saldırılarında Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Saldırılarda, Bakıri ile birlikte Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Gulam Ali Reşid, bilim insanları ile kadın ve çocuklar dahil sivillerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kudüs’ü işgal eden terör rejimi tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek yanıtın sınırı kalmamıştır” denildi.

İlgili Konular: #İran #İsrail saldırısı

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