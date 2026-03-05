İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 926’ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 926’ya yükseldiğini duyurdu.

Kermanpur, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde ABD-İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, "Son olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 926, yaralanan 6 bin 186 kişiden 2 bin 54’nün tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 12'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu kaydederken, hayatını yitirenlerden 180'inin 18 yaşın altında olduğunu belirtti.

İran Kızılayı daha önce ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.