İran sınırında parçalanmış ceset bulundu: Bir göçmene ait olduğu düşünülüyor

05 Aralık 2021 Pazar, 09:52

Özalp ilçesi Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalındaki İran sınırında hayvan otlatan çobanlar, parçalanmış ceset görünce jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ceset parçalarını inceledikten sonra otopsi için adli tıp kurumuna götürdü.

Cansız beden parçalarının bir göçmene ait olduğunu düşünen ekipler, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.