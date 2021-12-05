İran sınırında parçalanmış ceset bulundu: Bir göçmene ait olduğu düşünülüyor
Van'ın Özalp ilçesinde çobanlar, parçalanmış ceset buldu. Bölgede inceleme yapan jandarma, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi. Ekipler, cansız bedenin bir göçmene ait olduğu düşünülüyor
Özalp ilçesi Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalındaki İran sınırında hayvan otlatan çobanlar, parçalanmış ceset görünce jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ceset parçalarını inceledikten sonra otopsi için adli tıp kurumuna götürdü.
Cansız beden parçalarının bir göçmene ait olduğunu düşünen ekipler, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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