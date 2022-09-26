İran'da yaşamını yitiren Hadis Najafi kim, kaç yaşında? Hadis Najafi'nin ölüm sebebi nedir?
Mahsa Amini protestolarının ülke geneline yayılmasının ardından İran’da rejim güçleri şiddetini arttırdı. Eylemlerde yer alan ve protestonun simgelerinden biri haline gelen 20 yaşındaki Hadis Najafi yaşamını yitirdi. Peki, Hadis Najafi kim, kaç yaşında? Hadis Najafi'nin ölüm sebebi nedir?
Mahsa Amini’nin ‘ahlak polisleri’ tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 11. gününde devam ediyor. İranlı gazeteci Masih Alinecad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da genç bir kadının daha katledildiğini duyurdu. İşte, Hadis Najafi'nin hikayesi...
HADİS NAJAFİ KİMDİR?
Başkent Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünün ardından ahlak polisi ve zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı ülke genelinde başlayan protestolar, dalga dalga yayılarak, güçlendi. Protestolar devam ederken, 20 yaşındaki Hadis Najafi'nin İran rejim güçleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
6 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ
İranlı gazeteci Masih Alinecad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protestolara katılmaya hazırlanırken saçını topladığı görüntülerle İran'daki eylemlerin sembollerinden biri haline gelen 20 yaşındaki Hadis Najafi'nin dün Tahran'a yakın bir şehir olan Karaji'deki protesto gösterilerinde göğsüne, yüzüne ve boynuna isabet eden 6 kurşunla vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
Alinecad yaptığı paylaşımda "MahsaAmini'nin öldürülmesine karşı düzenlenen protestoya katılmaya hazırlanan 20 yaşındaki bu kız 6 kurşunla öldürüldü. 20 yaşındaki #HadisNajafi, İslam Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından göğsünden, yüzünden ve boynundan vuruldu. Sesimiz olun" diye seslendi.
KADINLAR HADİS'İN MEZARI BAŞINDAYDI
Hadis'in cenazesine katılan İranlı kadınlar, genç kadının mezarı başında mum yakarak, güller bıraktı. 6 kurşunla hayatını kaybeden Hadis Necefi'nin protestolarda çekilmiş videosu ise tekrar sosyal medyada gündem oldu. Gösterdiği cesaretle akıllarda kalan Hadis'in ölüm haberine dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor.
İRAN'DA KAYIPLAR ARTIYOR
İran İnsan Hakları Örgütü, İran’daki eylemler sırasında en az 54 kişinin İran polisi tarafından katledildiğini duyurarak, yaşamını yitirenlerin cenazelerinin ailelerine tören yapılmaması karşılığında verildiğini açıkladı.
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