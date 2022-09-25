Hayatını kaybeden ünlü ressam Komet kimdir, kaç yaşında? Gürkan Çoşkun'un yaşamı...

25 Eylül 2022 Pazar, 15:51

Genellikle hayalle gerçeği harmanladığı resim ve gravürleriyle tanınan ve ‘kuyruklu yıldız’ anlamına da gelen ‘Komet’ ismini kullanan sanatçı Gürkan Çoşkun yaşamını yitirdi. İşte, Gürkan Çoşkun'un yaşamı...



ÜNLÜ RESSAM KOMET KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Gürkaç Çoşkun, 1941 yılında Çorum'da doğdu. Çorum Lisesi'nden mezun oldu. 1960-1967 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü, Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıttı. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.

BİLİNÇALTININ GİZEMLİ DÜNYASI TEMALI ESERLERLE TANINDI

Çoşkun, 1971'de devlet bursuyla gittiği Paris'e yerleşti. Burada Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. İlk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen şehrinde açtı ve bu tarihten itibaren Salon de Mai (Mayıs Salonu) sergilerine düzenli olarak katıldı. Paris'te bulunduğu sırada Rönesans öncesi İtalyan sanatını, Pompei resimlerini ve İtalyan Primitifleri'ni inceledi; bilinçaltının gizemli dünyası üzerine kurulu ancak gerçeklikle bağını koparmayan eserler vermeye başladı.

RESME ADANMIŞ BİR HAYAT

Yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, Türkiye'de on beş, Paris'te dokuz, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de ise birer kişisel sergi açan ressam ayrıca pek çok uluslararası sergiye katıldı. 2004 yılında “Koşarak Geldim Çorabı Deldim" adlı anı kitabını yayımladı. Önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri, 2007 yılında kitap olarak yayınlandı. Ünlü ressam ve şair Komet, 81 yaşında hayatını kaybetti.

GÜRKAN ÇOŞKUN KİTAPLARI

2004: Koşarak Geldim Çorabı Deldim - Anı

2007: Olabilir Olabilir - Şiir