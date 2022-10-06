İran'daki depremde 1127 kişi yaralandı
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün sabaha doğru meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna konuşan Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, Batı Azerbaycan eyaletinde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde 1127 kişinin yaralandığını belirtti.
Halidi, hastaneye kaldırılan 116 yaralıdan 111'inin Hoy'da, 5'inin Selmas'ta tedavi edildiğini, 71 kişinin cerrahi operasyon geçirdiğini ve bir kişin de yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
İran devlet televizyonuna konuşan Batı Azerbaycan Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan ise deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle kırsal kesimde 50 evin tamamen yıkıldığını, yaklaşık 500 evin de hasar gördüğünü söyledi.
İran devlet televizyonu, Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde, dün yerel saatle 03.51'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.
Sosyal medya paylaşımlarında, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği kaydedilmişti.
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