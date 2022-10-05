İran’da 5.4 büyüklüğünde deprem: 276 yaralı
İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde en az 276 kişi yaralandı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 03.51’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar en az 276 kişi yaralandı.
Hoy Tıp Fakültesi Başkanı Mücteba Gameri Asl yaralıların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaralılardan 68’i vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Depremzedelerin çoğu deprem anında evlerinden çıkarken yaralandı” dedi.
Hoy Kentinde toplamda 27 artçı depremin meydana geldiğini kaydedildi.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türk bankalarına kritik uyarı
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'