Son Dakika: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 03:47
Son Dakika: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.21'de merkez üssü Hoy kenti olan 5.8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi. 

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

 

 

 

 


İran deprem

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