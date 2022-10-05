Son Dakika: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.21'de merkez üssü Hoy kenti olan 5.8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.
Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.
IRAN https://t.co/OOA2nlEmQg— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 5, 2022
05.10.2022, 03:21:29 TSİ
Büyüklük: 5.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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