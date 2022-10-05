Son Dakika: İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem

05 Ekim 2022 Çarşamba, 03:47

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.21'de merkez üssü Hoy kenti olan 5.8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.