İran'dan komşu ülkelere ABD uyarısı: Yabancılara bel bağlamayın

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:55

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhammed Bakıri, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile İsrail'in bölgedeki yakın askeri ilişkilerine dikkat çekti.

Bakıri, "ABD ile müttefiklerinin tüm imkanları, bu süreçte İsrail'in emrinde olacaktır. Bu girişimler ülkemize yönelik tehditlerin artmasına yol açacak" ifadelerini kullandı.

Bakıri, ABD ordusuna ev sahipliği yapan ülkelere diplomatik olarak "yazılı ikazlarda" bulunacaklarını belirtti.

'ASKERİ TATBİKATLAR ARTTIRILACAK'

Muhammed Bakıri, ülkesinin, askeri tatbikatlarını arttıracağını duyurdu.

Bakıri, "Sahada da hava ve deniz devriyeleri ile istihbari çalışmalarımızı artıracağız, aynı zamanda çeşili füze ve İHA tatbikatlarlarıyla hazırlıklı olduğumuzu bildireceğiz" dedi.

Bakıri, "bölge güvenliğinin, bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini" savundu.

Bakıri ayrıca, komşu ülkelere seslenerek, "Kalıcı ve dostane tavsiyemiz, bölgenin güvenliğinin kendi ülkelerimiz tarafından sağlanması ve yabancılara bel bağlanmaması için kardeşlik ve iş birliğini teşvik etmeliyiz" diye konuştu.