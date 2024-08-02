Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 16:50
Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyrukluyu M.S.H.A.’yı şehir merkezinde yakaladı. Şahıs, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.


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