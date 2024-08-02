Kırıkkale’de IŞİD operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 1 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyrukluyu M.S.H.A.’yı şehir merkezinde yakaladı. Şahıs, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.
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