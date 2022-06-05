İranlı gazeteci Mohammad Bagher Moradı Ankara’da kaçırıldı
9 yıl önce Türkiye'ye sığınan İranlı rejim karşıtı, gazeteci Mohammad Bagher Moradı, Ankara'da kaçırıldı. Moradı’nın sırra kadem basmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bugüne kadar kendisinden bir haber alınamadı.
İran asıllı gazeteci-yazar Mohammad Bagher Moradı, rejim aleyhine yaptığı haberler nedeniyle ülkesinde yargılanırken, 9 yıl önce kaçarak Türkiye’ye sığındı.
EKMEK ALMAYA DİYE ÇIKMIŞ
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Uluslararası Koruma ile Türkiye’de yaşayan Moradı, 30 Mayıs 2022’de ekmek almak için çıktığı evine bir daha dönmedi. Telefonuna ulaşılamayan Moradı’nın kullandığı aracı da terk edilmiş halde bulundu.
AİLESİ SAVCILIĞA BAŞVURDU
Ailesi, Moradı’nın İran istihbaratı tarafından kaçırıldığını belirterek cumhuriyet savcılığına başvurdu.
Moradı’nın sırra kadem basmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bugüne kadar kendisinden bir haber alınamadı.
Moradı’nın babası Mohsen Moradı, “Oğlum, İran’da muhalif gazetecilik yapıyordu. İran istihbaratı peşindeydi. Oğlum, İran istihbaratı tarafından kaçırıldı” dedi.
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