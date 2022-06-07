Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 10:36
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 184 gram esrar, 20 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan E.G, E.Ö, E.E, A.U, A.T, M.M, Ö.K, A.Ö, R.Ö. ve S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.


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