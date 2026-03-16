İranlılar, saldırıların 17. gününde konuştu: 'İran bizim ülkemiz, Amerika ya da İsrail'e veremeyiz'

ABD ve İsrail'in İran'a 17 gün önce başlattığı saldırıların ardından, Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik devam ediyor.

İran'ın Hoy şehrinden gelen Seher Rizazade, ülkedeki durumu değerlendirerek Hoy'da durumların iyi olduğunu, sorunların ise büyük şehirler, özellikle Tebriz ve Tahran'da görüldüğünü söyledi.

Rizazade, İranlıların bu savaşta ülkenin galip geleceğine inandığını ve durumun iyi gittiğini belirtti.

Rizazade, İran'da internet erişiminde sıkıntılar yaşandığını ve Instagram ile Telegram'ın çalışmadığını ifade etti. İran'ı çok sevdiğini vurgulayan Rizazade, "İran bizim ülkemizdir ve Amerika ya da İsrail'e veremeyiz" dedi.

"HER ZAMAN BARIŞIN TARAFTARIYIZ VE YANINDAYIZ"

Türk vatandaşı Eray Kaya, İran'ın başkenti Tahran'dan karayolu ile Van'a geldiğini belirterek, "20 saatlik bir yolculuk ardından buraya ulaştık. Gümrük kapısından yeni geçiş yaptık" dedi.

Kaya, Tahran'daki durumu şöyle anlattı:

"Durum çok iyi değil, savaş var ve her gün bombalama var. Oradaki insanların hali gerçekten hiç iyi değil. İnşallah savaş bir an önce biter. Her zaman barışın taraftarıyız ve yanındayız."

Gezinin bir turistik amaçla gerçekleştiğini belirten Kaya, uçak seferlerinin kapanması nedeniyle karayolunu tercih etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Zar zor bulabildik. Hayırlısıyla vatanımıza geldik. İnşallah savaş biter" dedi.

"DEVLETİMİZ ONLARIN HEPSİNİ YERE YIKAR"

İran'ın Urmiye şehrinden gelen Tohid Zadeyi de ülkedeki durumu değerlendirerek, "Durumlar iyidir, şükür olsun Allah'a. İnşallah devletimiz onların hepsini yıkar yere. Bizim barışımız yoktur çünkü onlar bize zulmedip, zulümlerinin cevabını alacak" diye konuştu.