İrem Kostakoğlu'nu öldüren Yunus Emre Albayrak hayatını kaybetti
Giresun'da İrem Kostakoğlu'nu öldüren eski sevgilisi olduğu iddia edilen Yunus Emre Albayrak cinayeti işledikten sonra intihar etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Albayrak, hayatını kaybetti.
Giresun’da işlenen İrem Kostakoğlu cinayetinin ardından intihar eden Yunus Emre Albayrak da hayatını kaybetti.
Olayın ardından ağır yaralı olarak Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, cerrahi yoğun bakımda yaşamını yitirdi.
Giresun Merkeze bağlı Aksu Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarındaki bir dairede ikamet eden İrem Kostakoğlu, kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Yunus Emre Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs etmişti. Ağır yaralı olarak Aksu’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, hastanede hayatını kaybetti.
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