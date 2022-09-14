CHP'li Başarır'dan RTÜK'e sert tepki: 'Uyuşturucu baronlarıyla resim veren bir İçişleri Bakanı’nı görevden alsanız daha iyi bir iş yapmaz mısınız?'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 17:24

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından kararın oyçokluğu ile alındığını duyururken "Halk TV’ye 3. ceza da Sözüm Var programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın hep söylediği narco devlet eleştirisi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK’e göre, iktidarı övmek dışında her türlü sorgulama ve eleştiri artık suç sayılacak! Hedef susturulmuş Türkiye!" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV’de gerçekleştirilen Sözüm Var programında “narkodevlet” terimini kullandığı için Halk TV’ye verilen yüzde 3 para cezasını sert bir dille eleştirdi.

"BİZİM BİR ÇABA HARCAMAMIZA GEREK YOK"

Halk TV’deki bir programda yapmış olduğu konuşmadan dolayı Halk TV’ye ceza kesilmesini eleştiren CHP’li Başarır, “Ben narkodevlet terimini kullandığım için Halk TV’ye para cezası geldi. Bu yüzden mi ceza veriyorsunuz, bu yüzden mi kızıyorsunuz? Uyuşturucu baronlarıyla, suçlularla resim veren bir İçişleri Bakanı’nı görevden alsanız daha iyi bir iş yapmaz mısınız? Onlarla resim veren, onlarla iç içe olan bir bakan var. Siz bunun hesabını verin. Neden kanalı cezalandırıyorsunuz? Ayrıca Süleyman Soylu’yu ben ve kanal küçük düşürmüyor ama o oturduğu makamı küçük düşürmek için her şeyi yapıyor. Bunun için konuşmamıza gerek yok çünkü onun resimleri, onun davranışları ve onun ilişkileri zaten buna yetiyor. Bizim bir çaba harcamamıza hiç gerek yok” dedi.