İrfan Fidan'ın AYM Başkanvekilliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığınca dün yapılan seçim sonucunda İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti. Başkanlığın seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ERDOĞAN AYM ÜYELİĞİNE ATAMIŞTI!

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmıştı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Anayasa Mahkemesi üyesi olan Burhan Üstün’ün 10 Ocak 2021’de emekli olması nedeniyle yerine gelecek ve 12 yıl görev yapacak isim için Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapılmıştı.

Seçimlerde İsa Çelik, Şaban Kazdal, Yusuf Kuzu adaylıktan çekilmiş; Nevzat Karababa ile Mikail Özdemir’in aday olmayacağını açıklamamıştı. Bu gelişmeler üzerine İrfan Fidan’ın seçilebilmesi için baskı yapıldığı iddiası gündeme gelmişti.

Seçimlerin sonucunda 107 oy İrfan Fidan, 65 oy alan Nevzat Özsoy ve 52 oy alan Mustafa Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen isimler olmuştu. Erdoğan, Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçimde en çok oyu alan isimler arasından seçimini yapmış ve İrfan Fidan'ı üye olarak atamıştı.

GEZİ, OSMAN KAVALA, 17-25 ARALIK DAVALARI...

İki aydan daha kısa bir süre içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından AYM üyeliğine yükselen İrfan Fidan, en kritik davaların savcısı olarak biliniyor.

Gezi Davası ve Osman Kavala iddianamelerini yazan savcı olarak bilinen Fidan’ın ismi ilk kez, 17-25 Aralık sürecinde duyulmuştu. 25 Aralık’ta dosya kendisine verilen Fidan’ın yaptığı soruşturma sonrasında; aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Reza Zarrab’ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

MİT TIR'ları davasının da savcısı olan Fidan, son olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin İstanbul’da başlatılan soruşturma dosyasına bakmıştı.