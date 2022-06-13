Irmağa düşerek kaybolan turistin arama çalışmalarına yeniden başlandı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:40

Antalya, Köprüçay Irmağı'nda iki gün önce akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı yapılan Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere'yi (22) arama çalışmalarına, olumsuz hava koşullarının etkisini yitirmesiyle yeniden başlandı.

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. AKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma Kulübü üyesi dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.

Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na 11 Haziran'da arkadaşlarıyla giden Bukere'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Dün yapılan aramalarda sonuç alınamamış, şiddetli yağış ve suyun bulanıklaşmasından dolayı çalışmalara ara verilmişti.