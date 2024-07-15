Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 12:46
Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti
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İlçeye Kadıköy Mahallesi’de 14 yaşındaki İbrahim Demir, yakınlarıyla taktak motoruna kum yüklemek amacıyla ırmak kenarına gitti.

Burada serinlemek amacıyla ırmağa giren Demir, suda kayboldu. Yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yakınlarının araması sonucu Demir’e kaybolduğu yerden biraz uzakta ulaşıldı.

Sudan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansa taşınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Demir’in cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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