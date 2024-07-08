Mersin mutfağının sevilen lezzeti: Cezerye tarifi...

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:52

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:52

Mersin ve Adana yörelerinde sıkça rağbet gören cezerye tatlısı, kökenini Osmanlı mutfağından almaktadır. Genellikle havuç, toz şeker ve hindistan cevizi ile yapılan bu tatlı, yumuşak dokusu ve benzersiz lezzetiyle öne çıkar. Özellikle çay saatlerinin vazgeçilmez tatlıları arasında yer alır. Peki, bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte cezerye tarifi...

CEZERYE TARİFİ

Malzemeler:

7-8 adet büyük boy havuç

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı su

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1/2 su bardağı fındık içi

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için:

1,5 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

CEZERYE TARİFİ

Cezerye için ilk olarak havuçları temizleyip iri parçalara doğrayın ve bir tencereye alın.

Üzerini geçecek kadar su ekleyerek havuçları haşlayın.

Havuçlar yumuşayıp suyunu çektikten sonra, suyunu döküp havuçları bir blenderdan geçirin.

Bu adım, pürüzsüz bir havuç püresi elde etmenizi sağlar.

Nişasta ve suyu bir kapta karıştırın.

Havuçları tavaya alın.

15 dakika boyunca sularını çekinceye kadar kavurun.

Üzerine hazırladığınız nişastalı suyu ekleyin.

Ardından 10 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirin.

Şeker, limon suyu ve tarçını ekleyip, 10-15 dakika daha sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam edin.

Pişen karışıma fındığı ekleyin ve ocaktan alın.

Bir kaba streç film veya buzdolabı poşeti serin, üzerine Hindistan cevizi serpin. Hazırladığınız karışımı düzelterek kabın içine dökün.

Düzeltme işlemi sırasında kaşığı ara ara ıslatarak yaparsanız, karışımı daha düzgün ve yapışma olmadan düzeltebilirsiniz.

Ardından üzerini streç filmle kaplayarak buzdolabına kaldırın ve en az 1 gün boyunca bekletin.

Cezerye, buzdolabında dinlendikten sonra bir tabağa ters çevirin, dilimleyin ve Hindistan cevizine bulayarak servis edin.

Afiyet olsun!