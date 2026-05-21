Irmakta cesedi bulunmuştu: Ölüm nedeni ortaya çıktı

21.05.2026 14:34:00
DHA
Samsun'da Mert Irmağı’nda cansız bedeni bulunan 85 yaşındaki Türkan Yener'in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı, ayağının çalıya takılıp düştüğü üzerinde durulduğu bildirildi.
Canik ilçesine bağlı Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında ailesi jandarmayı arayıp Türkan Yener'in (85) kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine Jandarma, AFAD ve NEZİR ekipleri, Yener'in bulunması için çalışma başlattı.

Aramalar sürerken, dün saat 10.00 sıralarında Mert Irmağı’nda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendirip, bölgeye giden ekipler, 4 saatlik çalışmayla cesedi çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Türken Yener’e ait olduğu tespit edildi.

Yener’in cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Jandarma yaptığı incelemelerde, Yener’in ölümüne dair şüpheli bir durum olmadığı, ayağının çalılıklara takılıp ırmağa düştüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

