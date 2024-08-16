İş Bankası’nın 100. yılına özel sergi

Yayınlanma: 16.08.2024 - 11:28

Güncelleme: 16.08.2024 - 11:28

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. Türkiye İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde hazırlanan “İstikbalinizin Emniyeti - Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Müge Nevşehirli Veziroğlu’nun katıldığı bir basın buluşmasıyla açıldı. Üreten, Ulus’un simge yapılarından olan tarihi binada beş yıldır ziyaretçilerini ağırlayan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin, kısa süre içerisinde Ankara’nın kültür ve sanat hayatında kendisine çok önemli bir yer edindiğini belirtti. Veziroğlu ise 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan İş Bankası’nın bugüne dek kültür-sanattan eğitime, spordan çevreye, sürdürülebilirlikten girişimciliğe pek çok alanda fark yaratan çalışmalara destek verdiğini ifade ederken, “İstikbalinizin Emniyeti” Sergisi’nde bankanın toplumsal kalkınmaya olan katkısının kuruluş misyonunun ve bir asırlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğunun izlenebileceğini söyledi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE DESTEK

Sergi, Veziroğlu’nun “Sergide alanlara göre çevre, sürdürülebilirlik, kültür sanat, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlara ayrılmış bir şekilde projede görmek mümkün” ifadelerini kullanmasıyla İş Bankası’nın geçmişten günümüze dek sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleriyle başladı. Darüşşafaka ile İş Bankası’nın 1939 Erzincan Depremi’nden itibaren işbirliği içerisinde olduğu belirtilerek Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim dönemleri için, bölgede annesini ve/veya babasını yitirip Darüşşafaka’da okumaya hak kazanmış tüm öğrencilerin öğretim hayatı boyunca oluşacak eğitim masraflarını bankanın üstleneceği bilgisi “81 ilden 81 öğrenci” başlığıyla sergide yer aldı. Ayrıca 100. yıla özel, İş Bankası’nın “81 ile 81 orman” projesini sürdüreceği belirtildi. Yapılan sergi anlatısında İş Bankası’nın çalışmalarını “Yeşil ekonomiye destek, net sıfır hedefi, sorumlu bankacılık ve iklim eylemi” gibi uluslararası standartlarda sürdürdüğü kaydedildi.

KADIN İSTİHDAMI YÜKSEK

Kadın istihdamına “kurulduğu günden beri” önem verildiğinin altı çizilerek “Feride ve Fatma Hanımlar, ilk kadın memurlar olarak İstanbul Şubesi’ne atandı. Beş yıl içerisinde bankada çalışanların yüzde 15‘i kadındı. 1931’de Hatice Erdilek, Türkiye’de imza yetkili ilk kadın bankacı oldu” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca 2023 yılsonu itibariyle kadın çalışanların oranının yüzde 53’ün, kadın yönetici oranının ise yüzde 40’ın üzerinde olduğu kaydedildi. Serginin ana bölümlerinden bir diğerinde ise bankanın 1956 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri yer aldı. İş Sanat markası altında 2000’den bu yana hayata geçirilen sahne sanatları ve plastik sanatlar alanındaki etkinlikler, kültürel miras ve arkeoloji projeleri ile müzecilik alanlarında ülkemizin kültür sanat hayatına verdiği destekler anlatıldı. Sergide, Hikmet Onat’ın envantere eklenen ilk tablosu da yer alırken güncelde envanterdeki eser sayısının 2 bin 700’e ulaştığı belirtildi.

MİMARLIK TARİHİ KİTABI HAZIRLANIYOR

1930’lu yıllarda milli güreşçilerin desteklenmesi ile başlatılan spor desteklerini günümüzde Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sponsorlukları ile sürdüren İş Bankası’nın spora verdiği desteğin tarihi ve ikinci yüzyıla taşıma vizyonu da serginin ana bölümlerinden birini oluşturdu. Burada ilk olimpiyat şampiyonlarından Yaşar Erkan, Mehmet Çoban ve Yaşar Doğu gibi isimlerin İş Bankası’nda istihdam edildiği iletildi. İş Bankası’nın tarihi binalarına da değinilerek “Dönemin en önemli mimarlarıyla çalışıp kentin suretine katkı sağlama gayesinde” olduğu söylendi. Bu kapsamda mimarlık tarihiyle ilgili hazırlanan kitasınsonbaharda basılmasının beklendiği duyuruldu. Sergi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.