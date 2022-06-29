İş cinayeti: Çelik boruların altında kalarak hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çelik boru fabrikasında çalışan Oğuzhan Erkek, devrilen çelik boruların altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA
29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:34
İş cinayeti: Çelik boruların altında kalarak hayatını kaybetti
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Olay, sabah saatlerinde Akçakoca Sapak mevkisindeki çelik boru fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Oğuzhan Erkek, çelik boruları düzenlerken, bu sırada istiflenen 2 boru üzerine düştü.

Erkek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Erkek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



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