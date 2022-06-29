İş cinayeti: Çelik boruların altında kalarak hayatını kaybetti

29 Haziran 2022 Çarşamba, 11:34

Olay, sabah saatlerinde Akçakoca Sapak mevkisindeki çelik boru fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Oğuzhan Erkek, çelik boruları düzenlerken, bu sırada istiflenen 2 boru üzerine düştü.

Erkek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Erkek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





