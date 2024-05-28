İş cinayeti... Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kopan elektrik telini onarmak için direğe çıkan elektrikçi Yusuf (24) akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Viranşehir'e bağlı kırsal Burç Mahallesi'nde meydana geldi.
Kopan elektrik telini onarmak için direğe çıkan elektrikçi Yusuf Turan, akıma kapılarak düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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