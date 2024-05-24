Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Türkmen (60) yaralandı, eşi Fadimana Türkmen (54) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:49
Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 02.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Yenikent beldesi yakınlarında meydana geldi.

Antalya’dan Aksaray’ın Kızılkaya köyüne gelen Sabri Türkmen yönetimindeki 68 ADJ 922 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Beton direk yola devrilirken, sürücü Sabri Türkmen ile eşi Fadimana Türkmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ile eşi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Fadimana Türkmen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi haberleri aksaray haberleri

İlgili Haberler

Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı; kurtarılamadı

Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı; kurtarılamadı
Aksaray'da '1 Mayıs' sosyal deneyi; ellerine süpürge alıp temizlik yaptılar

Aksaray'da '1 Mayıs' sosyal deneyi; ellerine süpürge alıp temizlik yaptılar
Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!

Son Dakika... İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Ali Koç’tan Konyaspor – Galatasaray maçı açıklaması: ‘TFF ve UEFA’ya yazı yolladık’

Ali Koç’tan Konyaspor – Galatasaray maçı açıklaması: ‘TFF ve UEFA’ya yazı yolladık’
Aseksüel hayvanları tanıyalım... Onların üremek için bir eşe ihtiyaçları yok

Aseksüel hayvanları tanıyalım... Onların üremek için bir eşe ihtiyaçları yok
Twitter (X) ‘reklam’ kararında yeni gelişme!

Twitter (X) ‘reklam’ kararında yeni gelişme!
Kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı

Kadınlar tuvaletinde gizlice fotoğraf çektiği iddia edilen polis açığa alındı
Nefes kesen finalde şampiyon Beşiktaş!

Nefes kesen finalde şampiyon Beşiktaş!
Karabağlar Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Karabağlar Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 16 kente sarı kodlu uyarı! 24 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?