İş cinayeti! Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'da, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti.
Adıyaman merkez İndere (Zey) bölgesinde devam eden kalıcı konut inşaatlarında çalışan Fırat Polat, elektrik akımına kapıldı. Burada çalışan arkadaşları tarafından fark edilen olay sağlık ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fırat Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fırat Polat, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #adıyaman #İşçi #Elektrik akımı
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